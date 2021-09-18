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"التضامن": نعمل على برنامج لرعاية غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية

السبت 18/سبتمبر/2021 - 11:32 م
نيفين القباج
نيفين القباج
داليا الحسين
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن الوزارة منذ عام 2015 تتبنى مفهوم للفقر يشمل التعليم أو الصحة والسكن الامن والثقافة والوعي والدخل، موضحة أن برنامج التنمية لتكافؤ الفرص التعليمية جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا يجوز أن يتخلف أحد عن التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة، قائلة: نعمل على برنامج لرعاية غير القادرين على سداد المصروفات المدرسية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه جرى بدأ برنامج التنمية لتكافؤ الفرص التعليمية بشكل دقيق لبحث حالة الأسر الغير قادرة على دفع المصروفات المدرسية.

وأكدت أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمعرفة الأسر المتأخرة عن سداد المصروفات المدرسية، ويتم دراسة حالة تلك الأسر للوقوف على أسباب عدم السداد، بالاضافة إلى أنه يتم دراسة قاعدة بيانات أسر تكافل وكرمة والأسر التي على حافة الفقر، مؤكدة أن الوزارة تقوم بسداد المصروفات عن تلك الأسر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

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وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج مصروفات المدارس

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