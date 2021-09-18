وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة في الغربية

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية القرار رقم 306 لسنة 2021 بتعين كلًا من "محمد حسن سراج مديرًا للإدارة العامة للشئون الهندسية بمركز ومدينة طنطا ومحمد متولي أبو سليم سكرتيرًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا.



كما أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حركة تنقلات داخل الوحدات المحلية شملت تعيين كلًا من " عبد الشافي مصطفى كمال للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور، ابراهيم عبد اللطيف فايد للقيام بعمل رئيس مركز ومدينة زفتى، اسلام سعد النجار للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة سمنود وعلاء الدين عبد الرحمن بهنسي للقيام بتسيير أعمال رئيس مركز ومدينة كفر الزيات".



يذكر أن الحركة جاءت عقب التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن ونوابهم خلال الفترة السابقة مع الدفع بعناصر شابة جديدة قادرة على تحسين منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا اياهم بالعمل على تحسين مستوى الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدى لأى مخالفات بشكل حاسم وفوري ومتابعة ملفات التصالح والتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف.