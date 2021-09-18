بسبب موقف تعرض له.. عمرو أديب يطالب بـ العمل على القضاء على محو الأمية





و أشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية اليوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن آخر الاحصائيات تشير إلى أن 20 مليون شخص في مصر لا يجيدون القراءة والكتابة، لافتا إلى أن الدولة تستهدف أن تمحو أمية 2 مليون شخص سنويا، ولكن أقصى عدد تمكنت الدولة من تحقيقه كان 200 ألف شخص.





وأضاف أن الشخص الأمي يكون فقير، وينجب أطفال كثيرة، وصحته لا تكون جيدة، منوها بأن نسبة الأمية بين النساء أكبر من الرجال في مصر، مطالبا أن يكون هناك حملات أكثر للقضاء على محو الأمية في مصر.

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اليوم كان لديه شخص في منزله للقيام بعمل ما ورأى المكتبة الخاصة به، وفوجىء بحجم الكتب التي لديه، معلقا: "قولتله خد الكتب اللي تعجبك.. وقالي لا أنا معرفش أقرأ وأكتب، أنا استغربت".