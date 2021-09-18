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"حقوق الإنسان" اليمنية تطالب "الحوثي" بوقف عمليات الإعدام الجماعية

السبت 18/سبتمبر/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
وكالات
 استنكرت وزارة حقوق الإنسان في اليمن عمليات الإعدام الجماعية المروعة، التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات والأمم المتحدة بالتحرك فورًا من أجل وقف مجزرة الإعدامات الجماعية المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي.

وقالت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم: "على الرغم من النداءات المتكررة التي وجهتها الوزارة والمنظمات والهيئات الدولية إلا أننا تفاجأنا اليوم الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢١م، بتنفيذ حكم الإعدام الجائر وغير القانوني في صنعاء بحق المواطنين، رميًا بالرصاص بعد أن ظلوا مخفين قسرًا فترة ما قبل تنفيذ الإعدام بحقهم".

وأكدت أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في استخدام القضاء في مناطق سيطرتها لتصفية كل من يعارض أو يقف في وجه مشروعها الانقلابي ولنهب المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم.

كما أعربت عن القلق إزاء مصير من يتعرضون لمثل هذه المحاكمات، مطالبة بالكف عن تعذيب المختطفين والأسرى والإفراج الفوري عن كل المختطفين والمخفيين قسرا والسماح بزيارتهم وتوفير العلاج والرعاية الصحية لهم.

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