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مدرس بالمنوفية ينقذ طفلتين من الموت أسفل عجلات القطار

السبت 18/سبتمبر/2021 - 11:43 م
المدرس أحمد غريب
المدرس أحمد غريب
شيماء حسن
كشف المدرس أحمد غريب، كواليس قيامه بإنقاذ طفلتين من الموت أسفل عجلات القطار في المنوفية.

وقال "غريب" في اتصال هاتفي عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" اليوم السبت: "الطفلة الصغيرة نزلت بين الرصيف والقطار بعد ما ركبت والدتها لحظة خروج القطار من المحطة، ونزلت أختها الصغيرة ورائها حتى تقوم بإنقاذها".

وأضاف: "انا نزلت وراهم، في المسافة بين الرصيف والمحطة وكانت المسافة من 20 إلى 30 سم، وبعدها بدأ القطر يتحرك قدام عجلة القضيب وزقتهم بعيد وبعدهم من قدام العجلة لغاية ما القطر عدى، وكان فيه أحد الأشخاص حسام نام على بطنه وسند دماغ الطفلة علشان ما تتحركش والقطار يصيبها".

وتابع: "عدى عليا 3 عجلات للقطار، أنا لحظتها فكرت في بناتي أنا عندي طفلتين وتخليتهم هما شفتهم بناتي بالضبط ولما نزلت ماشفتش حاجة غير أني اتشاهد للثواني التي عبرت فيها عربات القطار وحسيت أن حتة من جسمي خلاص بتروح بس كلبشت فيهم برجلي".

واستطرد: "أنا عندي 3 كسور في الجزء الأيمن من الظهر، خلع في الكتف وكسر في الترقوة وشوية تجمعات دموية على الرئة وكان فيه ثقب واتقفل، والطفلتين الحمد لله كويسين ووالدهم بيجي يبص عليا".

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مدرس ينقذ حياة طفلتين المدرس أحمد غريب اخبار مصر

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