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شاهد.. هل النوم بجوار "الموبايل" يسبب السرطان؟

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور أشرف عبدالمنعم، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعة المنصورة إنه لا توجد مخاطر للنوم بالقرب من الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أن الإشعاعات الصادرة من المحمول تشبه الإشعاعات الصادرة من الراديو.

وأضاف "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، أنه لم يثبت علميًا حتى وقتنا الحالي من خلال أبحاث علمية أن هذه الإشعاعات قد تؤثر على الخلايا وتحدث سرطانات وقد يتغير هذا الحديث بعد ذلك.

ولفت أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري إلى أنه هناك تأثيرات لإشعاعات المحمول من بينها الصداع، آلام في الأذن، إرهاق العين، حكة في الجلد، وفقدان في الذاكرة، مشيرًًا إلى أنه يجب إبعاد الهاتف المحمول عن الإنسان حتى تقل تأثيراته عليه، وإبعاده إيضا عن محطات تقوية الشبكات، وعدم الحديث وقت طويل فيه، كما يجب إبعاده عن كبار السن والحوامل، معقبًا: "يفضل استخدام السماعات".

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