شاهد.. هل النوم بجوار "الموبايل" يسبب السرطان؟

قال الدكتور أشرف عبدالمنعم، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعة المنصورة إنه لا توجد مخاطر للنوم بالقرب من الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أن الإشعاعات الصادرة من المحمول تشبه الإشعاعات الصادرة من الراديو.





وأضاف "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، أنه لم يثبت علميًا حتى وقتنا الحالي من خلال أبحاث علمية أن هذه الإشعاعات قد تؤثر على الخلايا وتحدث سرطانات وقد يتغير هذا الحديث بعد ذلك.



