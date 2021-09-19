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"نشتري السيارات ولا نستي!".. خبير يوضح
الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:45 ص
هدى عبدالرازق
قال محمد شتا، خبير السيارات، إن ظاهرة "الأوفر برايس" أصبحت مسيطرة على سوق السيارات، واصفا إياها بـ "الإتاوة"، فضلا على أنها تؤثر على المستهلك المصري.
و أشار "شتا"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن السيارات المستعملة أسعارها تعادل 10 أضعاف نظيرتها في الدول الأخرى، منوهًا بأن ظاهرة "الأوفر برايس" موجودة في السوق المصري منذ 10 أو 15 عامًا.
وأضاف الخبير أن "الكل خسران بسبب الأوفر برايس خاصة الدولة والمستهلك المصري"، متابعًا: "الحاجة اللي تغلى متشترهاش زي ما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وده صح"، ناصحًا المواطنين عدم شراء السيارات حاليًا لارتفاع أسعارها، فضلًا على أنه اقترب طرح موديلات 2022.