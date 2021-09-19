"نشتري السيارات ولا نستي!".. خبير يوضح

قال محمد شتا، خبير السيارات، إن ظاهرة "الأوفر برايس" أصبحت مسيطرة على سوق السيارات، واصفا إياها بـ "الإتاوة"، فضلا على أنها تؤثر على المستهلك المصري.





و أشار "شتا"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن السيارات المستعملة أسعارها تعادل 10 أضعاف نظيرتها في الدول الأخرى، منوهًا بأن ظاهرة "الأوفر برايس" موجودة في السوق المصري منذ 10 أو 15 عامًا.



