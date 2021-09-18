منقذ طفلتي من تحت عجلات القطار: ما فكرتش لحظة وتخيلتهم بناتي

كشف أحمد غريب أحمد عثمان، كواليس ملحمته البطولية في إنقاذ طفلتين من الموت تحت عجلات القطار، قائلًا: "أثناء قيامي بتوصيل صديقة إلى محطة قطار القاهرة - طنطا للذهاب إلى قريتي، شاهدت سقوط طفلة وشقيقتها على قضبان القطار مابين المحطة والرصيف، ولم اتوانى لحظة وأسرعت بالنزول وأنقذ الطفلتين، ولم أفكر في نفسي لحظة واحده".





وتابع "غريب"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم "، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء السبت،: "تدبير ربنا أني أنقذتها، المشهد الي شفته خلاني لا أتردد لحظة واحدة حيث سقطت الطفلة الاولى البالغة من العمر سبع سنوات من رصيف القطار، فتبعتها شقيقتها التي يبدو من عمرها أنها في الصف الثالث الاعدادي لإنقاذ شقيقتها الصغرى، فما كان مني إلا أن هرولت لانقاذهن وكان رصيف القطار عاليًا".وأضاف: "القطار كان ماشي ونزلت تحتيه وكانوا ثلاث عربات قطار، لما نزلت لقيت اختها الكبيرة حضناها ونايمة فوقها عشان تحميها، وجزء منها كان على قضيب القطار، وانا زقتهم برجلي عشان أرحلهم من قدام العجلة، ولما عملت كده اخدت العجلة في وشي وفضلت حاطط رجلي عليهم لحد ما لقطار عدى، وواحد تاني اسمه حسام من فوق الرصيف سند دماغ الطفلة حاولنا نلزقهم في الرصيف عشان العربية والسلم".وتابع: "أنا لحظتها فكرت في بناتي أنا عندي طفلتين وتخليتهم هما شفتهم بناتي بالضبط، ولما نزلت ما شفتش حاجة غير أني اتشاهد للثواني التي عبرت فيها عربات القطار، وحسيت أني حتى من جسمي خلاص بتروح بس كلبشت فيهم برجلي".