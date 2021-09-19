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وزير التعليم العالي يطمئن طلبة الدبلومات الأمريكية ACT

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:24 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
زف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بشرى سارة إلى طلبة الدبلومات الأمريكية ACT بشأن مد فترة التنسيق الخاصة بهم حتى انتهاء وزارة التربية والتعليم من إعداد بيان لنجاح الطلبة.

وقال "عبدالغفار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" الفضائية، إن هذا العام سنة استثنائية بسبب وجود ثلاث امتحانات لطلبة الدبلومة الأمريكية ACT بعد إلغاء امتحان السات النمطي.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارة التربية والتعليم ليس لها علاقة بإلغاء هذا الامتحان، ولكنها أعدت ثلاثة امتحانات تسهيلً على الطلبة، وبالتالي لابد من تدقيق البيانات قبل إصدار بيان نجاح مماثل لبيان الثانوية العامة.

وأشار إلى أن ما فعلته وزارة التربية والتعليم أمر شاق، مستطردًا: "الوزارة تحل مشاكل ليست السبب فيها، ولكن بقول لهؤلاء الطلبة وأولياء الأمور اطمئنوا لن نترك أحد دون تنسيق؛ وأعطوا فرصة لمراجعة الثلاث امتحانات حتى يكون لكل طالب رقم تعريفي".

واستطرد: "بذلنا جهود كبيرة من أجل طلاب الدبلومات الأمريكية وشهادة ACT، وخلال 7 أيام كحد أقصى سيُعلن عن تنسيق هذه الشهادة، وإحنا بنفتح الباب حتى نهاية آخر طالب ممكن ينسق في الدبلومة الأمريكية وذلك حتى تنتهي امتحانات الدور الثاني والنتيجة ستعلن بعدها بأيام قليلة".

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هناك 145 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، موضحًا أنه سيجري تنسيقهم مع باقي الطلاب المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية وذلك في المرحلة الثالثة والتي ستبدأ بنسبة 50% فيما فوق.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي الدبلومة الأمريكية التنسيق

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