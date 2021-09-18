مهاجم البنك الأهلي السابق في صفوف بتروجت





نجح مسؤلو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين في التعاقد مع علي صابر مهاجم البنك الأهلي السابق، استعدادا للموسم الكروي الجديد

2021_2022.



جاء التعاقد بناء علي رغبة ربيع ياسين المدير الفني للفريق ،وشدة إعجابه باللاعب في الموسم الماضي مع فريقه السابق .



وأيضا جاء التوقيع لثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.



تعاقد الفريق البترولي في الفترة الماضية مع العديد من اللاعبين : محمد سعيد مدافع العبور ،نادر عبدالعاطي مهاجم نبروة ،محمد عبدالخالق "دقدق" باك رايت المريخ، اسلام حسين خط وسط أبوقير للاسمدة ،احمد رضا هاشم ، محمد نور هداف الجزيرة محمد عكاشة ديفندر سوهاج ، طه نادي مهاجم بني سويف، وحسام البدري ظهير الأيسر لبني سويف ،احمد رزق حارس سرس ،وهادي رياض مدافع دجلة وكفر الشيخ،. وانس شندي لاعب الفيوم.