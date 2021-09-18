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مهاجم البنك الأهلي السابق في صفوف بتروجت

السبت 18/سبتمبر/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم


نجح مسؤلو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين في التعاقد مع علي صابر مهاجم البنك الأهلي السابق، استعدادا للموسم الكروي الجديد
2021_2022.

جاء التعاقد بناء علي رغبة ربيع ياسين المدير الفني للفريق ،وشدة إعجابه باللاعب في الموسم الماضي مع فريقه السابق .

وأيضا جاء التوقيع لثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

تعاقد الفريق البترولي في الفترة الماضية مع العديد من اللاعبين : محمد سعيد مدافع العبور ،نادر عبدالعاطي مهاجم نبروة ،محمد عبدالخالق "دقدق" باك رايت المريخ، اسلام حسين خط وسط أبوقير للاسمدة ،احمد رضا هاشم ، محمد نور هداف الجزيرة محمد عكاشة ديفندر سوهاج ، طه نادي مهاجم بني سويف، وحسام البدري ظهير الأيسر لبني سويف ،احمد رزق حارس سرس ،وهادي رياض مدافع دجلة وكفر الشيخ،. وانس شندي لاعب الفيوم.

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