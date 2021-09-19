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نقابة الموسيقيين: تطبيق القانون على أحمد سعد رغم صداقته بهاني شاكر

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:07 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
علق الفنان حلمي عبد الباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، على تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى ثمانية عازفين، وتطبيق هذا القرار على المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلًا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر بطريقة البلاي باك.

وقال "عبدالباقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء السبت،: "مبدئيًا كل الناس تعلم أن الموسيقيين عانوا في مرحلة وباء كورونا لمدة عامين بلا عمل، وبالتالي هذه الشريحة عانت الأمرين، الثاني الحاكم في تطبيق القرار أن الفنان بلا موسيقى لن يغني ولن يستطيع كفنان "

وتعليقًا على واقعة سعد قال: "بعد ربنا يكرم والحياة تعود تدريجيًا أنا كفنان أعمل حلفة وأطلع من غير فرقة، إيه منطق يحكم الأمر فنيًا أو إنسانيًا، إزاي فنان يغني وفرقته قاعدة في البيت".

وحول صعوبة القرار، قال عبدالباقي: "ممنوعة لعدة نقاط أولها: أهم اولويات نقابة الموسيقيين هو تشغيل الموسيقيين، فلو أنا اشتغلت على " فلاشة " كده مش هشغل الموسيقيين، وبالتالي فقدنا عنصر أساسي وهو عدم تشغيل الموسيقيين، ثاني العناصر يتعلق بالابداع، إزاي المغني يقف على مسرح لايف وعاوز الجمهور يتفاعل معايا فقوم اغني على فلاشة"

وشدد أن قرار النقابة صائب في هذا الشأن قائلًا: "الرسالة التي وجهها النقيب هاني شاكر لكل الموسيقيين ان أحمد سعد صديق له وغنى معه " الدويتو " وهي رسالة مهمة أن القانون يطبقه النقيب على الصديق قبل العضو مع أن أحمد سعد مطرب من الطراز الاول ولا يختلف عليه إثنان".

كانت نقابة المهن الموسيقية قد أكدت، أنها حازمة بشأن تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى ثمانية عازفين، وأول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلًا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر بطريقة البلاي باك، وقد صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع وكان الأداء بطريقة البلاي باك، وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة وقرروا تغريم المطرب أحمد سعد مبلغ عشرين ألف جنيه فقط، وإنذاره بعدم تكرار الغناء علي الفلاشة (بلاي باك)، وحال التكرار يتم إحالته لمجلس التأديب وله كل الصلاحيات طبقًا للقانون.

وأكد الفنان هاني شاكر أن هذا القرار عام ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز وأن النقابة عازمة بكل حزم على المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقي والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظوماتها الخدمية لأعضائها.

الكلمات المفتاحية

هاني شاكر نقابة الموسيقيين أحمد سعد

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