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عمرو أديب: "العربية المستعملة فيها مليون خازوق"

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أشخاص يفضلون شراء السيارات "الزيرو"، معلقا: "هو يريدها عذراء"، وهناك فئة أخرى تفضل شراء السيارات المستعملة.

وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية اليوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن ما يحدث في سوق السيارات المصري لا يحدث في أي دولة بالخارج، مضيفا: "المصريين بيحبوا العربيات"، وحتى تتمكن الدولة من توفير شبكة مواصلات متكاملة ستظل للسيارة أهمية كبيرة.

وأضاف: "العربية المستعملة فيها مليون خازوق، ومن حقك تاخد عربية مفيهاش خوازيق"، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون هناك آلية بالسوق المصري تعطي ضمان للمستهلك الذي يقوم بشراء سيارة مستعملة، وهو ما سيتم تحقيقه في سوق السيارات الجديد الذي تؤسسه الدولة.

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