عمرو أديب: "العربية المستعملة فيها مليون خازوق"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أشخاص يفضلون شراء السيارات "الزيرو"، معلقا: "هو يريدها عذراء"، وهناك فئة أخرى تفضل شراء السيارات المستعملة.





وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية اليوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن ما يحدث في سوق السيارات المصري لا يحدث في أي دولة بالخارج، مضيفا: "المصريين بيحبوا العربيات"، وحتى تتمكن الدولة من توفير شبكة مواصلات متكاملة ستظل للسيارة أهمية كبيرة.



