Advertisements

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 711 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 249793 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 637 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 296276 من ضمنهم 249793 حالة تم شفاؤها، و16951 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
‏https:apple.co3gURgYJ

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 4 ساعات

رايولا يلمح لرحيل نجم ميلان إلى يوفنتوس

منذ ساعتين

كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد بسبب إصابة نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعة

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 5 ساعات

عمار حمدي يهدد مستقبل نجم الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 9 ساعات

إقالة مدرب النصر السعودي بعد الخسارة أمام اتحاد جدة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ نصف ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

08:05 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

11:59 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements