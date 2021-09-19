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بالأبيض والأسود.. دارين حداد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:13 ص
دارين حداد
دارين حداد
ولاء عبد الناصر



شاركت الفنانة التونسية دارين حداد، جمهورها ومتابعيها، مجموعة من الصور، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت "دارين " في الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بتقنية الابيض والاسود، وتركت شعرها الاسود منسدلا على كتفيها، بطريقة جذابة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن دارين حداد، خاضت الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم

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