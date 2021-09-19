أستاذ علم نفس: معظم المنتحرين كتبوا خطابات لله (فيديو)

طالبت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس، الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن، بعدم إطلاق لفظ جريمة على المنتحر، معللة على وجهة نظرها قائلة: "يكفيه ما هو فيه".





وتابعت خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العديد من المنتحرين لم يمنعهم حفظهم للقرآن أو صلاتهم من الانتحار.





وأكدت أستاذ علم النفس، أن هناك فرق بين التدين والالتزام بالشعائر الدينية وبين الأزمات والمشاكل النفسية التي يعانيها الفرد.



