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"الخشت": استثناء بعض الطلاب من قرار التطعيم

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 04:05 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة عن قرار الجامعة بعدم السماح للطلاب غير الملقحين بالتواجد في الحرم الجامعي جاء لحث الطلاب للإسراع في الحصول عليه، مشيرًا إلى أن معدل التطعيم اليومي يبلغ 3 آلاف طالب، موضحًا أن إجمالي 270 ألف طالب عدد طلاب جامعة القاهرة.

وناشد "الخشت" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" جموع طلاب الجامعة بالحرص على الاستفادة بالوقت قبل العام الدراسي والحصول على اللقاح وعدم الانتظار للأيام الأخيرة منعًا للتكدس.

وأشار إلى أنه سيكون هناك فترة سماح مع بداية العام الدراسي لمن لم يحصلوا على اللقاح بالنسبة للطلاب المستجدين في الفرقة الأولى، ولم يستكملوا الكشف الطبي، بالإضافة للطلاب القدامي من لديهم عذر موثق قبل بداية العام الدراسي كأن يكون مسافرًا خارج البلاد أو أصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع: "بالنسبة للطلاب الآخرين عليهم الاستفادة من الوقت وعدم التكدس في الساعات الأخيرة، وتيرة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والأطقم الإدارية خاصة فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة تسير بشكل أكبر كون بداية التطعيم بدأ مبكرًا منذ يناير الماضي مع توفير جرعات كافية من التعليم العالي بالتعاون مع الصحة".

وأشار إلى أن أعداد أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة يبلغ 18 ألف عضو هيئة تدريس جرى تطعيم 12 ألف منهم، بالإضافة إلى تطعيم 17 ألف موظف إداري.

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم العالي محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة

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