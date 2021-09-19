محافظ مطروح: 280 مليون جنيه تكلفة إنشاء ممشى أهل مصر (فيديو)

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إنه جرى تنفيذ مشروعات في 11 قرية بمطروح ضمن مبادرة حياة كريمة.





وأضاف "شعيب" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الزراعة في مطروح تعتمد على الأمطار لذلك جرى تنفيذ خزانات وآبار في أماكن متفرقة.





أضاف محافظ مرسى مطروح أنه جرى إنشاء مدارس وتوسعة مدارس أخرى بصورة حضارية وعلى أعلى مستوى، كما جرى إنشاء مركز تكنولوجي في قري مطروح، و124 منزلًا جديدًا في إطار مشروع سكن كريم بمطروح، وإنشاء 4 مشروعات في الصرف الصحي بتكلفة 21 مليون جنيه.





واستطرد أنه جرى إنشاء 4 محطات تحلية جديدة بقرى مطروح، وإنشاء شبكة مياه في قرى مطروح، وإنشاء المدرسة المصرية اليابانية بتكلفة 13 مليون جنيه، و إنشاء 16 مشروع طرق في 11 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، كما أن كورنيش ممشي أهل مصر بمطروح حضاري وعلى أعلى مستوى، وتكلف 280 مليون جنيه.





وأكد أن عدد زوار مطروح خلال الصيف بلغ 6 ملايين شخص، موضحًا أن جميع السلع الغذائية متوفرة في مطروح، كما جرى تطوير طريق مطروح - سيوة مع العمل على إزدواج الطريق الأسفلتي.



