عمرو أديب: السعودية تشهد تطويرًا فكريًا وليس في المباني فقط

قال الإعلامي عمرو أديب، إن التطور في المملكة العربية السعودية لا يقتصر على المباني فقط، وإنما هناك تطور فكري، مشيرا إلى أن هناك توجه للعمل على تمكين المرأة داخل المجتمع السعودي.





و أشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية اليوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن وزير الثافة السعودي يعمل على تطوير الثقافة السعودية بشكل كبير، حيث سينطلق معرض الكتاب السعودي في الرياض يوم 1 أكتوبر، مؤكدا أن السعودية يمكنها أن تعوض كثير من خطواتها في وقت قصير.



