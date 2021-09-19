أسعار"الذهب" فى مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021

شهدت أسعار الذهب في مصر، بمستهل تعاملات اليوم الأحد 19-9-2021، استقرار بعد تراجعات اسعاره خلال تعاملات أمس بقيمة 9 جنيه في الجرام مع تراجع سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021 في مصر

عيار 21 نحو 773 جنيهًا

وعيار 18 نحو 662.5 جنيهًا

وعيار 24 نحو 883.5 جنيهًا

الجنيه الذهب سجل نحو 6184 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

انخفضت أسعار الذهب، بعدما أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن النفيس لدى حائزي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأميركي لمعرفة مؤشرات بشأن الإطار الزمني لتقليص برنامج التحفيز ورفع سعر الفائدة.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة مثلما يحدث بسبب التحفيز واسع النطاق. وقد يعالج تقليص التحفيز هذين الوضعين مما يؤثر على جاذبية الذهب.

و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1785.13 دولار للأونصة، بينما تراجع سعر العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1787.40 دولار للأونصة.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي في 21 و22 سبتمبر أيلول وسط تزايد عدد صناع القرار الذين يلمحون بدعمهم لإنهاء برنامج المجلس لشراء السندات بدءا من هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة واحدا بالمئة إلى 23.59 دولار للأونصة.

وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2024.51 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 940.81 دولار للأونصة.