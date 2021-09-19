أرملة أسامة الباز تكشف حقيقة مشاركته في مظاهرات 25 يناير (فيديو)

كشف الإعلامية أميمة تمام، أرملة الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي للرئيس الأسبق حسني مبارك، حقيقة الصورة التي نشرت لزوجها من ميدان التحرير وحقيقة مشاركته في مظاهرات 25 يناير ضد نظام مبارك.





وقالت "أميمة" خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لم يشارك في المظاهرات ولكن مكتبه كان في ميدان التحرير، بجوار مسجد عمر مكرم، والناس كانت مفترشة الأرض وهو كان له شعبية، والناس التفت حوله وسألوه نقعد ولا نمشي ووقتها كان يمارس عمله ويذهب لمكتبه ولم يكن في الشارع للمشاركة في الثورة".



