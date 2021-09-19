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أرملة أسامة الباز تكشف حقيقة مشاركته في مظاهرات 25 يناير (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:52 ص
أسامة الباز
أسامة الباز
كشف الإعلامية أميمة تمام، أرملة الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي للرئيس الأسبق حسني مبارك، حقيقة الصورة التي نشرت لزوجها من ميدان التحرير وحقيقة مشاركته في مظاهرات 25 يناير ضد نظام مبارك.

وقالت "أميمة" خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لم يشارك في المظاهرات ولكن مكتبه كان في ميدان التحرير، بجوار مسجد عمر مكرم، والناس كانت مفترشة الأرض وهو كان له شعبية، والناس التفت حوله وسألوه نقعد ولا نمشي ووقتها كان يمارس عمله ويذهب لمكتبه ولم يكن في الشارع للمشاركة في الثورة".

وتابعت: "كنت زعلانة جدًا وقتها ولم يكن لدي أيدولوجية سياسية لأني كنت مؤيدة للتغيير ولكن كان جوايا حزن عميق"، مؤكدة أنها ليس لها علاقة بالسياسة، ووجدت أن هناك حالة نكران من داخل النظام يتعرض لها زوجها الذي قدم الكثير للبلد، وبعدها أصبح لا يؤخذ برأيه في أمور أثرت على الرأي العام وكان هناك أشياء كثيرة لو سئل فيها كانت ستتغير أشياء عدة.

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