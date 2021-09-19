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سمية الخشاب وناصر القصبي يربحان في "من سيربح المليون"

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:40 ص
سمية الخشاب وناصر القصبي
سمية الخشاب وناصر القصبي
ولاء عبد الناصر
قدم الإعلامي ووزير الإعلام اللبناني الشهير جورج قرداحي حلقة استثنائية من برنامج من سيربح المليون بمناسبة عيد ميلاد محطة MBC الشهيرة الثلاثين.

وشهدت حلقة من سيربح المليون مع جورج قرداحي ثنائيات فنية قوية منها يسرا وباسل الخياط، وآسر ياسين وأمينة خليل، وسمية الخشاب وناصر القصبي.


وربحت سمية الخشاب وناصر القصبي المليون في نهاية الحلقة، وحرص جورج قرداحي وزملائهم من الجمهور الحاضر على تهنئتهما في فقرة كانت مليئة بالمعلومات والكوميديا.

يذكر أن جورج قرداحي أكد أن الأموال التي كسبها الفنانون خلال الحلقة ستذهب جميعها في أعمال وجمعيات خيرية بمناسبة عيد ميلاد MBC.



الكلمات المفتاحية

وزير الاعلام من سيربح المليون سمية الخشاب جورج قرداحي ام بي سي مصر القصبي

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