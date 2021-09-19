وزيرة الصناعة لـ البائع الفصيح: طريقتك تدرس في التسويق وسنوفر لك كل الدعم (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير الصناعة، إن منتجات البائع الفصيح متميزة وجميلة ونابعة عن الذوق المصري، معقبة:"تشعر بالفخر من قيام أسرة مصرية بتصنيع بعض المنتجات البسيطة بشكل محلي من خلال أسرة بسيطة، وبسعر المنتجات ثلث السعر المستورد"



وتابعت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت،: "أحب أن يشرفنا البائع الفصيح، ويشارك في معرض تراثنا الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، انا هخصص له جناح لعرض منتجاته، وهذه مجرد البداية"



ولفتت إلى انه سترسل له مدير فرع جهاز المشروعات الصغيرة لمعرفة متطلباته البائع الفصيح سواء التمويلية أو التدريبية لمساعدته، وتدريبه والاستفادة من موهبته في صناعة هذه الحرف اليدوية، معقبة: "يشرفني أن أستضيفه في معرض تراثنا، وعليه ان يقوم بانتاج الكثير من المنتجات لكي يستطيع ان يملء الجناح الخاص به في المعرض"



وأضافت: "طريقتك في التسويق تدرس، لأنك بتتكلم بأسلوب مهني، وطريقتك طالعة من القلب، وعشان كده بتوصل للقلب علىطول"

