محامي ممرض واقعة "اسجد لكلبي " يكشف عن آخر تطورات القضية (فيديو)

كشف معتز طارق، محامي الممرض صاحب واقعة "اسجد لكلبي" كواليس الواقعة وأخر تطورات القضية، مشيرا إلى أن اليوم أولى جلسات القضية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الثامنة مساء"، المذاع على قناة "الصحة والجمال"، اليوم السبت، أنه طالب بالحق المدني؛ الذي يسمح فيما بعد بالمرافعة أمام المحكمة، منوها بأن الأطباء المتسببين في الواقعة محبوسين.





وتابع: "القاضي في جلسة اليوم قام بتأجيل القضية لحين الاطلاع على الأوراق، وتأجلت الجلسة إلى يوم 25 سبتمبر"، لافتا إلى أن النيابة وجهت اتهامات لثلاثة أشخاص وهم: الدكتور عمرو خيري، والدكتور معتز مسعد، والسكرتير عمرو رفعت.





ونوه بأن النيابة وجهت 5 اتهامات للجناه وأول اتهام التنمر، والثاني استخدام السلاح الأبيض المتمثل في العصا الخشبية لكونها غير مسموح بتواجدها داخل المستشفى، كاشفا أن الفيديو صور في مستشفى النزهة التخصصي بغرفة الكشف.



