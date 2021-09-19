فاروق جعفر يكشف أسباب رحيل أسامة نبيه













كشف فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أسباب رحيل أسامة نبيه، عن جهاز الفرنسي باتريس كارتيرون.





وقال فاروق جعفر في تصريحات إعلامية عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: أسامة نبيه هو من طلب الرحيل عن نادي الزمالك، وليس النادي هو من قدم الشكر له، ولكنه اتخذ القرار بالرحيل.





وتابع: من المنتظر أن يشهد اليوم السبت إجتماع داخل نادي الزمالك، من أجل حسم إسم المدرب الجديد لخلافة أسامة نبيه في جهاز الفرنسي باتريس كارتيرون.



