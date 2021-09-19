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"الباز": بيان مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي انتصار كبير لمصر

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:35 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك معلومات تؤكد أنه سيجري دعوة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا خلال شهر للجلوس على مائدة المفاوضات من جديد لحل أزمة سد النهضة.

وأضاف "الباز" خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الكونغو من المقرر أن تدعو الدول الثلاث للمفاوضات، لأنها تترأس الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية.

وعلق: "كمواطنين بقالنا سنين في المفاوضات والجانب الإثيوبي مراوغ ومتعنت حتى في استقباله لبيان مجلس الأمن مراوغ ومريب، ومصر تحتاج إلى ضمانات في مسألة سد النهضة لأن مسألة المياه بالنسبة للمصريين حياة أو موت".

ولفت إلى أن المفاوضات من المنتظر أن تكون جامدة لأن مصر قامت بتدويل القضية، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في قضية سد النهضة انتصار كبير لمصر.

الكلمات المفتاحية

لكونغو سد النهضة بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي

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