عمرو القاضي: شعرت بالضيق بعد تأثير أزمة كورونا على فيلم "صندوق الدنيا"

قال الفنان عمرو القاضي، إنه صور فيلم "صندوق الدنيا" في وسط البلد في ميدان مصطفى كامل دون أي مشكلة، معقبًا: "صورنا في وسط البلد في عز وجود الناس، وكانت المحلات موجودة، وحولنا وسط البلد لاستوديو".





وتابع "القاضي"، خلال حواره مع الإعلاميين هشام إسماعيل وليلى عز العرب، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء السبت، أن تصوير فيلم "صندوق الدنيا" ​في وسط البلد أعطى عمقًا كبيرًا للفيلم، مشيرًا إلى أن الأجهزة المحلية تعاونت مع تصوير الفيلم بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن الأحياء نسقت الشوارع إلى حد كبير، معقبًا: "ميدان مصطفى كامل كأنه جزء من أوروبا".





ولفت إلى أن فيلم "صندوق الدنيا" نزل السينما بالتزامن مع بداية أزمة كورونا، وهذا أثر على الفيلم بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الفيلم كان تجربة جيدة، وسيعمل على تكرارها الفترة المقبلة.



