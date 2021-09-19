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عمرو القاضي: شعرت بالضيق بعد تأثير أزمة كورونا على فيلم "صندوق الدنيا"
الأحد 19/سبتمبر/2021 - 04:04 ص
كساب أحمد
قال الفنان عمرو القاضي، إنه صور فيلم "صندوق الدنيا" في وسط البلد في ميدان مصطفى كامل دون أي مشكلة، معقبًا: "صورنا في وسط البلد في عز وجود الناس، وكانت المحلات موجودة، وحولنا وسط البلد لاستوديو".
وتابع "القاضي"، خلال حواره مع الإعلاميين هشام إسماعيل وليلى عز العرب، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء السبت، أن تصوير فيلم "صندوق الدنيا" في وسط البلد أعطى عمقًا كبيرًا للفيلم، مشيرًا إلى أن الأجهزة المحلية تعاونت مع تصوير الفيلم بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن الأحياء نسقت الشوارع إلى حد كبير، معقبًا: "ميدان مصطفى كامل كأنه جزء من أوروبا".
ولفت إلى أن فيلم "صندوق الدنيا" نزل السينما بالتزامن مع بداية أزمة كورونا، وهذا أثر على الفيلم بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الفيلم كان تجربة جيدة، وسيعمل على تكرارها الفترة المقبلة.
وأوضح أنه شعر بضيق نفسي بعد تأثير أزمة كورونا على الفيلم، ولكنه في هذا الوقت شاهد بالصدفة حديث للفنان الكبير نور الشريف وهو يتحدث عن أهمية تحول الفنان للمنتج، معقبًا: "حسيت أن حديث نور الشريف رسالة من ربنا".