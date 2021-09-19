أرملة أسامة الباز: لم يُكرم بما يستحق (فيديو)

قالت الإعلامية أميمة تمام، أرملة الراحل أسامة الباز، إن زوجها لم يحصل حتى الآن على التكريم الذي يستحقه، سواء بإطلاق اسمه على أحد المؤسسات العلمية أو غيره من أشكال التكريم، مشيرة إلى أنها تنتظر اللحظة التي يجري فيها تكريمه بالشكل الذي يليق به.





وأضافت "تمام" في حوارها مع الإعلامي محمد الباز خلال لقائها ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن ذكرى أسامة الباز الطيبة بين الناس، وحب الناس تكريم عظيم له، وأيضًا دوره السياسي والدبلوماسي.





وتابعت: "أسامة الباز سياسي ودبلوماسي ومفاوض عنيد وشرس جدا، وكان رحلات مكوكية من أجل القضية الفلسطينية، وأدوار كبيرة لا يمكن إنكارها، ولذلك فهي تنتظر اللحظة المناسبة لتكريمه بالشكل الذي يليق به خاصة من القيادة السياسية الحالية".





وعن دوره في حياة ابنته مريم، قالت: "مريم حاليا 20 سنة وبتدرس قانون في الجامعة الألمانية، ومريم كان لها دور كبير في التخفيف عن أسامة الباز ضغوط العمل، فكان يهرب من الضغوط ويلعب معها".



