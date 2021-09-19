بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها





اقترب أنسو فاتي مهاجم برشلونة الصاعد من العودة إلى صفوف الفريق بعد تعافيه من إصابته ومشاركته في التدريبات مع زملائه، حيث يتوقع أن يظهر خلال مباراة البرسا وليفانتي بملعب كام نو في 26 من الشهر الجاري في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وينتظر أن يخوض فاتي مواجهة ليفانتي حيث استبعد من لقاء غرناطة الاثنين المقبل في الجولة الخامسة وكذلك من مواجهة قادش الخميس في الجولة السادسة، حتى يستعيد لياقته بشكل كامل بعد تعافيه من إصابته الطويلة في الركبة.



