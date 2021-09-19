شاهد.. سمر جابر تكشف عن آخر أعمالها: تأليف تركي آل الشيخ

​ قالت الفنانة سمر جابر، إنها تقدم شخصية مختلفة في مسرحية "هاملت بالمقلوب" عن الشخصية الموجودة في الرواية، فالشخصية التي تقدمها على النقيض تمامًا من الشخصية الأصلية.





​وتابعت "جابر"، خلال حوارها مع الإعلاميين هشام إسماعيل وليلى عز العرب، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء السبت، أن مسرحية "هاملت بالمقلوب" حلم كبير للمخرجين والممثلين، ولكن تقديمها برؤية وشكل مختلف كان أمرًا جديدًا للغاية، مضيفة أن الشخصية التي تقدمها شريرة وتعمل على الانتقام، ورغم ذلك لن تكون مكروهة من الجمهور.



