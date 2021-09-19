Advertisements

شاهد.. سمر جابر تكشف عن آخر أعمالها: تأليف تركي آل الشيخ

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:41 ص
المستشار تركي آل الشيخ
المستشار تركي آل الشيخ
كساب أحمد
قالت الفنانة سمر جابر، إنها تقدم شخصية مختلفة في مسرحية "هاملت بالمقلوب" عن الشخصية الموجودة في الرواية، فالشخصية التي تقدمها على النقيض تمامًا من الشخصية الأصلية.

​وتابعت "جابر"، خلال حوارها مع الإعلاميين هشام إسماعيل وليلى عز العرب، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء السبت، أن مسرحية "هاملت بالمقلوب" حلم كبير للمخرجين والممثلين، ولكن تقديمها برؤية وشكل مختلف كان أمرًا جديدًا للغاية، مضيفة أن الشخصية التي تقدمها شريرة وتعمل على الانتقام، ورغم ذلك لن تكون مكروهة من الجمهور.

​ولفتت إلى أنها تشارك في مسلسل جديد يسمى بـ"الثمانية"، وتُقدم دور ممثلة، وهو من تألف تركي آل الشيخ، مضيفة أنها إذا أنتجت أي عمل فني، فليس شرطًا أن تشارك في هذا الفيلم.

الكلمات المفتاحية

سمر جابر تركي آل الشيخ بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

علي جمعة تعليقا على الجدل بشأن الميراث: "أنا كاتب كل حاجة باسم بناتي"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد بسبب إصابة نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 7 ساعات

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

كارثة جديدة في الزمالك

منذ ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"إجازة".. المسلسل السعودي الأول على "نتفليكس"

بعد أيام من طرحه.. تريلر أحدث مسلسلات ستيفن كينج يتجاوز الـ 5 مليون مشاهدة

حنان مطاوع: المسرح ممتع لكن مسؤليته ضخمة وأتمنى تقديم شخصية فرعونية

مازن الغرباوي يطرح البوستر الدعائي ل"هاملت بالمقلوب" استعدادا لعرضها

"هاملت بالمقلوب" يجمع مازن الغرباوي وسامح مهران علي مسرح السلام

سمر مرسي تنتظر عرض كوكو شانيل على "شاهد"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:01 ص

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

08:05 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

01:36 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements