الحمام يواجه بترول الإسكندرية استعدادا لصيد المحلة







يلتقي فريق الحمام المطروحي مع نظيرة فريق بترول الإسكندرية في الرابعة من عصر اليوم الأحد استعدادا للقاء فريق صيد المحلة في افتتاح دوري القسم الثاني .



ويهدف طارق الصاوي المدير الفني للفريق المطروحي لخوض عدد من المباريات الودية للوصول باللاعبين لأقصي درجة من الإستعداد بدنيا وفنيا قبل إنطلاق الدوري.



يذكر أن الفريق خاض 6 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد حيث نجح في الفوز علي فريق الأمل بالنادي 1/5، وخسر في ثاني المباريات من فاركو بهدف، وخسر من السويس بخماسية نظيفة، وفاز علي بروكسي 1/4، وتعادل مع بورفؤاد بهدف لكل منهما، وخسر من طلائع الجيش 1/2.



وكانت قرعة مباريات المجموعة الثالثة قد أجريت الأسبوع الماضي بمقر الإتحاد المصري وأسفرت القرعة عن مواجهه الحمام لفريق صيد المحلة في الجولة الأولي خارج ملعبه.