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الحمام يواجه بترول الإسكندرية استعدادا لصيد المحلة

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو



يلتقي فريق الحمام المطروحي مع نظيرة فريق بترول الإسكندرية في الرابعة من عصر اليوم الأحد استعدادا للقاء فريق صيد المحلة في افتتاح دوري القسم الثاني .

ويهدف طارق الصاوي المدير الفني للفريق المطروحي لخوض عدد من المباريات الودية للوصول باللاعبين لأقصي درجة من الإستعداد بدنيا وفنيا قبل إنطلاق الدوري.

يذكر أن الفريق خاض 6 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد حيث نجح في الفوز علي فريق الأمل بالنادي 1/5، وخسر في ثاني المباريات من فاركو بهدف، وخسر من السويس بخماسية نظيفة، وفاز علي بروكسي 1/4، وتعادل مع بورفؤاد بهدف لكل منهما، وخسر من طلائع الجيش 1/2.

وكانت قرعة مباريات المجموعة الثالثة قد أجريت الأسبوع الماضي بمقر الإتحاد المصري وأسفرت القرعة عن مواجهه الحمام لفريق صيد المحلة في الجولة الأولي خارج ملعبه.

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