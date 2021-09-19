بعد زيادة أعداد إصابات كورونا.. أديب يحذر المصريين

عقب الإعلامي عمرو أديب، على البيان اليومي لوزارة الصحة بشأن أعداد إصابات ووفيات كورونا في مصر، قائلا: "السيارة ترجع للخلف".





وقال "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية اليوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن هناك قفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والأعداد تزداد كل يوم عن الأخر، لافتا إلى أن وزارة الصحة أعلنت أن ذروة إصابات الموجة الرابعة ستكون في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أكتوبر.



