هنا الزاهد تكشف عن مفاجأة سارة بشأن موعد خروج كريم فهمي من المستنشفى

وطمأنت هنا الزاهد الجمهور على حالة الفنان كريم فهمي قائلة: "كريم بقي كويس الحمد لله وهيخرج بكرا من المستشفى".





وتوافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، منهم: إلهام شاهين، هنا الزاهد، محمد رياض، مصطفى درويش، الناقد طارق الشناوى، أحمد وفيق، إيهاب فهمى وروجينا.





وتصدر كريم فهمي محركات البحث بعد إصابته بجلطة في الرئة، إثر عودته من دبي وحصوله على على الإقامة الذهبية في الإمارات وذلك بصحبة رامي جمال، وقد نشرت ندى أكرم مصممة الأزياء، فجر الجمعة الماضية، صورة لكريم فهمي بعد عودته بساعات من داخل العناية المركزة طالبة له الدعاء.







كُرمت الفنانة هنا الزاهد عن دورها فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، في مهرجان الفضائيات العربية، كما تسلمت تكريم زوجها أحمد فهمي.