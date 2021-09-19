القصة الحقيقية للطفلة مريم "تريند السوشيال ميديا" (فيديو)

كشف المهندس محمود وحيد، رئيس مؤسسة "معنا لإنقاذ إنسان"، القصة الحقيقية للطفلة "مريم" تريند السوشيال ميديا، قائلًا: "المؤسسة حصلت على استغاثة بوجود فتاة في امبابة في حالة صعبة ومعرضة للخطر، وبالفعل أبدت المؤسسة استعدادها لإستقبال هذه الفتاة، وبعد ذلك حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الفتاة عادت لأهلها".





وتابع "وحيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت،: "فوجئنا بأن أحد المتطوعين في المؤسسة تحدث بأن الفناة بجوزته، وبأنها ما زالت في الشارع، فتم التواصل معه، ودخلت الفتاة المؤسسة، وتخضع للكشوف الطبية للاطمئنان عليها"



