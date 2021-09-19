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محام ممرض واقعة "السجود للكلب": "موكلي بكى لما شاف المتهمين في القفص"
الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:44 ص
هدى عبدالرازق
قال وليد السروجي، محام الممرض في واقعة "السجود للكلب"، إنهم حضروا جلسة اليوم، حيث وصل عدد المحامين الذين رافقوا الممرض في الجلسة إلى 10 محامين.
وأشار "السروجي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية اليوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الضرر الذي وقع على موكله كبير، مضيفا: "موكلي أتوقف عن عمله، ومفيش مصدر رزق له حاليًا".
وأضاف محامي الممرض في واقعة "السجود للكلب"، أن موكله لم يطلب تعويض مليون جنيه كما يعتقد البعض، معلقًا: "موكلي مش هياخد ولا جنيه"، لافتا إلى أن موكله تعرض لهجوم شديد بس الاعتقاد الخاطىء أنه سيحصل على أموال، متابعًا: "موكلي بكى لما شاف المتهمين في القفص لأنهم أصدقائه من زمان".