محام ممرض واقعة "السجود للكلب": "موكلي بكى لما شاف المتهمين في القفص"

قال وليد السروجي، محام الممرض في واقعة "السجود للكلب"، إنهم حضروا جلسة اليوم، حيث وصل عدد المحامين الذين رافقوا الممرض في الجلسة إلى 10 محامين.





وأشار "السروجي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية اليوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الضرر الذي وقع على موكله كبير، مضيفا: "موكلي أتوقف عن عمله، ومفيش مصدر رزق له حاليًا".



