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علي جمعة تعليقا على الجدل بشأن الميراث: "أنا كاتب كل حاجة باسم بناتي"

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 01:11 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
علق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على من انتقد تصريحاته بشأن أحقية الأب في أن يكتب ماله لأبنائه وهو على قيد الحياة، منتقدًا من تحدثوا عن عدم أحقية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في تشريع ما يتعلق بفقه المواريث.

وقال جمعة في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "عيب، الرسول يستطيع أن يشرع وعمل في فقه المواريث، مين اللي قال إن الرسول لا يستطيع أن يضع في فقه المواريق وهذا الوضع يقره الله فيصير شرعًا في الحقيقة وما ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى".

وتابع "عيب سيدنا محمد شيء معظم وفخيم وربنا جعله أسوة حسنة وجعل كل ما يجري عليه معتمد من عند الله، وما أتاكم الرسول فخذه وما نهاكم عنه فانتهوا، بعض الأخوة الذين تجرؤوا بمثل هذه الألفاظ عليهم أن يتبوا إلى الله، وأنا شخصيًا كاتب كل حاجة باسم بناتي".

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علي جمعة جدل الميراث بوابة الفجر الميراث الفجر

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