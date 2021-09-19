علي جمعة تعليقا على الجدل بشأن الميراث: "أنا كاتب كل حاجة باسم بناتي"

علق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على من انتقد تصريحاته بشأن أحقية الأب في أن يكتب ماله لأبنائه وهو على قيد الحياة، منتقدًا من تحدثوا عن عدم أحقية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في تشريع ما يتعلق بفقه المواريث.





وقال جمعة في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "عيب، الرسول يستطيع أن يشرع وعمل في فقه المواريث، مين اللي قال إن الرسول لا يستطيع أن يضع في فقه المواريق وهذا الوضع يقره الله فيصير شرعًا في الحقيقة وما ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى".



