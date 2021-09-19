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صدمة في الأهلي قبل مباراة السوبر أمام طلائع الجيش

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
تعرض طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، بكأس السوبر المصري.


"الأهلي يواجه الجيش بالسوبر المصري"

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش مساء الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، على لقب بطولة السوبر المصري.
وغادر طاهر محمد طاهر مران الفريق اليوم في الإسكندرية، بعد تعرضه لكدمة، وسوف يخضع  لأشعة خلال ساعات لمعرفة تفاصيل إصابته وموقفه من لقاء السوبر أمام نادي طلائع الجيش.

وخاض الفريق مباراة ودية اليوم الخميس أمام المقاولون العرب على ملعب التتش بالجزيرة، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

الكلمات المفتاحية

لقاء السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش الاهلي

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