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"الأوقاف": مسؤول التدريب للأمة والدعاة كان أمينًا لحزب إخواني (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:49 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كساب أحمد
قال الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الاوقاف بالإسماعلية، إنه ذهب إلى أحد المساجد التي تحتوي على سلفيين، وقام بخطبة الجمعة عن حب الوطن، وعند حديثه عن جواز بناء القوات المسلحة والشرطة والأمن للحفاظ على أمن واستقرار البلد، رد عليه أحد السلفين قائلًا: "أنت كلب من كلاب الحكومة".

وتابع "عبادة"، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "الثامنة"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت، أنه عند قارب على الانتهاء من الخطبة، قام بالدعاء للأمن والحكومة ولولي الأمر، فقام البعض بالهتاف قائلين:" انزل انزل مش عايزينك".

ولفت إلى انه بعد الانتهاء من خطبة الجمعة قال: "ثبت أن هناك متطرفين في المسجد، ولذلك سنرسل علماء من الأوقاف إلى هذا المسجد، فقام بالسباب بألفاظ قذرة، واعتدوا على شخصه".

وأشار إلى أن وزارة الاوقاف أرسلت مفتشين إلى الإسماعلية ينتمون إلى الجماعة الإرهابية، للبحث عن أي ثغرات ترضي الجماعة الإرهابية، لافتَا إلى أن مسؤول التدريب للأمة والدعاة كان أمينًا لحزب الوسط الإخواني، معقبًا:" يعني ده هيدرب ويقول إيه".

الكلمات المفتاحية

كلاب الحكومة صبري عباده بوابة الفجر الفجر

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