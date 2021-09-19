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الجامعة المصرية اليابانية تقدم منحا لأبناء شهداء الأطباء (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 05:00 ص
أحمد الجوهري
أحمد الجوهري
شيماء حسن
كشف الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، تفاصيل المنحة الشاملة التي تقدمها الجامعة لأبناء أسر شهداء الأطقم الطبية في جائحة كورونا.

وقال "الجوهري" في لقاء عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن هذه المنحة مقدمة من كليتي الهندسة وإدارة أعمال، وتشمل مصاريف الدراسة خلال الفصلين الدراسيين وإقامة كاملة في المدنية الجامعية في برج العرب في غرفة مكيفية لكل طالب بمفرده.

وأوضح رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أن مجلس إدارة الجامعة سيدرس حالة أي طلب من الطلبة الذين يريدون الالتحاق بكلية الصيدلة، لافتًا إلى أن أعداد المتقدمين حتى الآن ليست كبيرة.

الكلمات المفتاحية

منح دراسة الجامعة المصرية اليابانية

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