الجامعة المصرية اليابانية تقدم منحا لأبناء شهداء الأطباء (فيديو)

كشف الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، تفاصيل المنحة الشاملة التي تقدمها الجامعة لأبناء أسر شهداء الأطقم الطبية في جائحة كورونا.





وقال "الجوهري" في لقاء عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن هذه المنحة مقدمة من كليتي الهندسة وإدارة أعمال، وتشمل مصاريف الدراسة خلال الفصلين الدراسيين وإقامة كاملة في المدنية الجامعية في برج العرب في غرفة مكيفية لكل طالب بمفرده.



