محام طبيب واقعة "اسجد لكلبي": "الدكتور حاجج بيت ربنا" (فيديو)

قال هشام حمود، محامي طبيب واقعة "اسجد لكلبي"، إن لم يطلع على أوراق القضية حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن القضية أحيلت إلى المحاكمة العاجلة بعد التحقيق سريعًا.





وتابع "حمود"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، انه تقدم ببلاغ مضاد بسبب تعرض تليفون الطبيب للابتزاز بعد اختراق تليفونه، مشيرًا إلى أنه طالب من النيابة تفريغ هاتف الطبيب لمعرفة الشخص الذي اخترق حسابه، وتعرض لفيدوهاته وصوره.



