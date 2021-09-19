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محام طبيب واقعة "اسجد لكلبي": "الدكتور حاجج بيت ربنا" (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال هشام حمود، محامي طبيب واقعة "اسجد لكلبي"، إن لم يطلع على أوراق القضية حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن القضية أحيلت إلى المحاكمة العاجلة بعد التحقيق سريعًا.

وتابع "حمود"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، انه تقدم ببلاغ مضاد بسبب تعرض تليفون الطبيب للابتزاز بعد اختراق تليفونه، مشيرًا إلى أنه طالب من النيابة تفريغ هاتف الطبيب لمعرفة الشخص الذي اخترق حسابه، وتعرض لفيدوهاته وصوره.

وأشار إلى أنه لم يقدم أي أدلة ملموسة للنيابة، خاصة أن التليفون حفظ في الشرطة، معقبًا: "الطبيب صادق فيما قاله، ده حاجج بيت ربنا، الطبيب لم يقوم بنشر الواقعة التي كانت نوعًا من المزاح مع الممرض الذي يعمل معه".

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واقعة أسجد لكلبي بوابة الفجر الفجر اسجد لكلبي

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