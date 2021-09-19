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"تحتاج لزراعة أمعاء".. والد الطفلة رقية يناشد السيسي التدخل لعلاجها (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:30 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
ناشد علي سالم، والد الطفلة رقية علي سالم، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لعلاج ابنته التي تحتاج إلى عملية زراعة أمعاء وهي عملية مكلفة ولا يتم إجرائها إلا خارج البلاد.

وقال "سالم" في حواره عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "رقية بعد 6 أشهر من ولادتها تعبت في معدتها، والأطباء قالوا عندها انسداد في الأمعاء".

وأضاف: "عملنا إسعافات أولية، والطبيب طلب عملية استكشافية وبعدها بساعتين خرج وقال إن لديها عيب خلقي في الأمعاء، والأمعاء ميتة ولابد من استئصالها لأن فيه خطورة على حياتها".

وتابع: "قام الأطباء باستئصال الأمعاء فيما عدا 10 سم فقط، وفور خروجها دخلت العناية المركزة، وبعدها عملت عملية أخرى، وهي حاليًا 6 كيلو فقط، وبتموت قدامي كل لحظة، وتعتمد فقط على التغذية الوريدية".

واستطرد: "بناشد الرئيس السيسي بالتدخل من أجل علاج ابنتي، أنا بيعت بيتي علشان اصرف على بنتي، وبقالي 5 أشهر بنام أمام المستشفى بسبب حالتها".

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