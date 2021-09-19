موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة





يستعد نادي توتنهام هوتسبير لمواجهة نظيره تشيلسي، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة توتنهام أمام نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.





ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.





موعد مباراة توتنهام وتشيلسي





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



