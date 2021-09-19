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عاجل - جالاتا سراي يشترط الحصول على مليون و500 الف دولار لعودة مصطفي محمد للزمالك

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
 


أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن جالطة سراي يشترط الحصول على مليون ونصف دولار لعودة مصطفى محمد إلى الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر قناة الحياة: "طلب نادي جالطة سراي التركي الحصول على مبلغ مليون ونصف دولار مقابل عودة مصطفى محمد إلى صفوف الزمالك في الموسم الجديد.

ورحب جالطة سراي برحيل مصطفى محمد لعدم الحاجة إليه، لكنهم اشترطوا إعادة الزمالك لمبلغ مليون ونصف دولار".

وكان قد انضم مصطفى محمد في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف موسم مقابل مليوني دولار ولم يمر منهم سوى 6 شهور فقط.

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