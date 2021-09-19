محمد صبحي: المسرح عشقي الأول والأخير"

قال الفنان محمد صبحى، إن المسرح هو عشقه الأول والأخير، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب صبحى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "المسرح هو 90% من الهواء الذى أتنفسه وبدونه أشعر أننى أعيش بلا أكسجين، فهو عشقى الأول والأخير فى الفن".



يذكر أن امحمد صبحى يقدم خلال مسرحيته الجديدة "نجوم الظهر"، المقرر عرضها قريبا، 12 موهبة يدفع بهم للساحة الفنية ويضمهم لفرقته "استديو الممثل" ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولى على خشبة المسرح فى أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حى، ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصرى وهمومه ومشاكله بشكل كوميدى راق.