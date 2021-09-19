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تشكيل تشيلسي المتوقع ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

 


يلتقي نادي توتنهام هوتسبير أمام نظيره تشيلسي، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام أمام نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.

ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، أنطونيو روديجر، كريستنسن.

خط الوسط: ريس جيمس، كانتي، جورجينيو، ألونسو.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، روميلو لوكاكو، حكيم زياش.

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