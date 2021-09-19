عاجل - بيراميدز يغري نجم الزمالك بـ 30 مليون سنويًا

















أكد الإعلامي كريم شحاتة، بأن فريق بيراميدز يرغب في الحصول على خدمات المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك الحالي.





وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة: "عرض نادي بيراميدز مبلغ 30 مليون جنيه سنويًا على المغربي أشرف بن شرقي".





وتابع: "دخل بيراميدز في خط المفاوضات مع بن شرقي وسط الخلاف بين اللاعب والزمالك على ملف التجديد وعدم حسم الأمر بشكل رسمي حتى الآن".



