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بإطلالة أنيقة.. روجينا تخطف الأنظار في مهرجان الفضائيات العربية

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:31 ص
روجينا
روجينا
ولاء عبد الناصر
شهدت فعاليات حفل مهرجان الفضائيات العربية فى دورته الـ 12، توزيع جوائزها لعام 2021.

وحصد عدد من نجوم الفن جوائز الإبداع والتميز، منهم هنا الزاهد عن مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وجميلة عوض عن دورها في مسلسل "حرب أهلية"، وحنان مطاوع عن مسلسل "القاهرة كابول".

كما حصد جوائز التميز والابداع روجينا عن مسلسل "بنت السلطان"، وظهرت درة بإطلالة أنيقة ومتميزة.


وتوافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، منهم: إلهام شاهين، هنا الزاهد، محمد رياض، مصطفى درويش، الناقد طارق الشناوى، أحمد وفيق، إيهاب فهمى وروجينا.

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مهرجان الفضائيات العربية مهرجان فنانة جميله عوض إطلالة انيقة

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