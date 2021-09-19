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بفستان مكشوف.. هنا الزاهد تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:05 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها صورتين لها ، من مهرجان الفضائيات العربية ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت هنا الزاهد قائلة: «جائزة التميز عن مسلسل حلوة الدنيا سكر من مهرجان الفضائيات العربية».


يذكر أن هنا الزاهد، شاركت في دراما رمضان بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة ، نيرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.

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