بفستان مكشوف.. هنا الزاهد تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها صورتين لها ، من مهرجان الفضائيات العربية ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت هنا الزاهد قائلة: «جائزة التميز عن مسلسل حلوة الدنيا سكر من مهرجان الفضائيات العربية».





يذكر أن هنا الزاهد، شاركت في دراما رمضان بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة ، نيرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.