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عبد الستار صبري: سأسافر إلى إنجلترا من أجل مقابلة كريستيانو رونالدو

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


أكد عبد الستار صبري نجم الكرة المصرية السابق أنه سيسافر إلى انجلترا قريبًا من أجل مقابلة كريستيانو رونالدو مهاجم نادي مانشستر يونايتد.

وقال عبد الستار في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لما كنت في سبورتنج كان في تواصل بيني وبين كريستيانو رونالدو".

وتابع "هروح انجلترا قريب مخصوص لمقابلته، هو وحشني وبحبه جدًا ومن زمان متقابلناش، في صداقة بيني وبين أسرته ووحشوني جدًا".

وواصل "في اصدقاء قريبين منه موجودين معاه في انجلترا هتواصل معاهم علشان أعرفه باني مسافرله".

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