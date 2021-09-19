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تشكيل توتنهام المتوقع ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي




يواجه نادي توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام أمام نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.

ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ نونو سانتو المدير الفني لفريق توتنهام، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ريجليون – داير – إيمرسون – تانجانجا.

خط الوسط: هويبيرج – سون هيونج مين – أوليفر سكيب.

خط الهجوم: ديلي ألي – هاري كين – ستيفن بيرجوين.

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