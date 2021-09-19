الرداد يكشف سبب تغيب دنيا وإيمي سمير غانم عن استلام جائزة والديهما الراحلين

استلم الفنان حسن الرداد، جائزة تكريم الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز نيابة عن الفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم، وذلك في مهرجان الفضائيات العربية.



وقال حسن الرداد: “أبلغ حضراتكم اعتذار إيمي ودنيا هما مقدروش لأنهم لم يستطيعوا الحضور اليوم، وكنت أتمنى أن أتواجد ومعي سمير غانم ودلال عبد العزيز، ويتسلموا الجائزة بأنفسهم، وأواكد أن الثنائي هما نموذج للفنان الذي أتمنى أن أنا أوصل ليه وآخد نفس المكانة”.



وكان قد حرص عدد كبير من النجوم على التواجد على ريد كاربت مهرجان القنوات الفضائية من بينهم كل من حمادة هلال، وأحمد وفيق، ومحمد الشرنوبي، وإلهام شاهين، وروجينا، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، نسرين طافش، وآدم الشرقاوي، وغيرهم.